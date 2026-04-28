28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में मंत्री vs IAS कंट्रोवर्सी, राकेश सिंह और अरविंद शाह आमने-सामने, ‘महिला कर्मचारी ने पलटा मामला’

Ministrer Rakesh Singh IAS Arvind Shah Controversy: मंत्री राकेश सिंह पर जबलपुर स्मार्ट सिटी CEO और IAS ऑफिसर अरविंद शाह से अभद्रता और धमकी देने के आरोप, महिला कर्मचारी का पत्र आया सामने, अब पलट गया मामला

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Apr 28, 2026

minister rakesh singh vs IAS arvind shah controversy

minister rakesh singh vs IAS arvind shah controversy (photo:patrika creative)

Ministrer Rakesh Singh IAS Arvind Shah Controversy: मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पर जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ और आइएएस ऑफिसर अरविंद शाह को बंगले पर बुलाकर अभद्रता से बात करने और धमकी देने के आरोप लगे हैं। शिकायत आइएएस एसोसिएशन के पास पहुंचने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्री और एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर आमने-सामने बात कराई। समन्वय से काम करने की सलाह देकर मामला शांत कराया। शाम को सीईओ की अधीनस्थ महिला कर्मचारी का पत्र भी सामने आया, जिसमें सीईओ शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

अरविंद शाह ने सीईओ बनने के बाद बढ़ाई थी सख्ती

जानकारी के अनुसार अरविंद शाह ने जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ का मार्च में पदभार संभालने के बाद ऑफिस में सख्ती बढ़ाई थी। कार्यालय में उपिस्थति की जांच कराई, जिसमें छह कर्मी नदारद पाए गए। इनमें दिलप्रीत कौर भल्ला भी शामिल थीं। उन्होंने सभी से जवाब तलब किया। जिन कर्मचारियों ने जवाब नहीं दिया, उनका वेतन रोक दिया। इसकी शिकायत भल्ला के परिजन ने मंत्री राकेश सिंह से की थी। अरविंद शाह के अनुसार इसी के बाद मंत्री ने उन्हें बंगले पर बुलाकर अभद्रता की और धमकियां भी दीं। पूरे मामले को लेकर शाह ने आइएएस एसोसिएशन से शिकायत की।

पत्र में लिखा- 'बुरा व्यवहार किया'

इधर सोमवार शाम दिलप्रीत कौर भल्ला का एक शपथ-पत्र भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सीईओ अरविंद शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित पत्र में भल्ला ने आरोप लगाया है कि अधिकारी अरविंद शाह वेतन भुगतान नहीं करने पर अड़े थे। इसी को लेकर जब शिकायत मंत्री राकेश सिंह से की तो शाह भड़क गए। बेहद बुरा व्यवहार किया। मुझे दो कौड़ी की कहा और भी अपमानजनक बातें कहीं। इस पत्र में ये भी उल्लेख है कि इसी के बाद मंत्री सिंह ने जबलपुर के तमाम वरिष्ठ अफसरों के सामने शाह को समझाइश दी और अधीनस्थ महिला कर्मचारियों से सम्मान से बात करने की सलाह दी।

ये आरोप भी लगे

आरोप लगाए गए कि मंत्री ने उनके चयन पर सवाल उठाने के साथ ही अभद्र भाषा में बात की। धमकी दी। वे मानसिक रूप से काफी आहत हुए हैं। एसोसिएशन ने सोमवार को शिकायत मुख्यमंत्री से की। इसके बाद सीएम ने मंत्री सिंह को भी वहीं बुलाकर दोनों पक्षों की बात कराई। एसोसिएशन के अध्यक्ष और एसीएस मनु श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम ने मंत्री से भी बात की और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी। दोनों पक्षों के गिले-शिकवे दूर हो गए हैं। अब वे आपसी समन्वय से काम करेंगे। इस संबंध में मंत्री सिंह ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया है।

ये भी पढ़ें

MP में बदला मौसम का मिजाज, अगले चार दिन आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Pattern Changed

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 10:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में मंत्री vs IAS कंट्रोवर्सी, राकेश सिंह और अरविंद शाह आमने-सामने, ‘महिला कर्मचारी ने पलटा मामला’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का मेगा ब्लॉक, 4 से 27 मई तक तक डायवर्ट रहेंगी ये 10 ट्रेनें, देखें List

Indian Railway
भोपाल

सरकार ला रही नया नियम: जमीन से जुड़ा डेटा शेयर करने से पहले लेनी होगी आपकी अनुमति

land record
भोपाल

MP में बदला मौसम का मिजाज, अगले चार दिन आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी

MP Weather Pattern Changed
भोपाल

2030 से पहले थम सकता है भारत में CO2 उत्सर्जन! चौंकाने वाले संकेत

India CO2 Emission magic of sun and wind
Patrika Special News

महिला आरक्षण: राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताए कांग्रेस के 3 भ्रामक दावे, विपक्ष को बताया कौरव

Minister Krishna Gaur exposes 3 misleading claims by Congress Women Reservation MP news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.