MP में मंत्री vs IAS कंट्रोवर्सी, राकेश सिंह और अरविंद शाह आमने-सामने, ‘महिला कर्मचारी ने पलटा मामला’

इधर सोमवार शाम दिलप्रीत कौर भल्ला का एक शपथ-पत्र भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सीईओ अरविंद शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित पत्र में भल्ला ने आरोप लगाया है कि अधिकारी अरविंद शाह वेतन भुगतान नहीं करने पर अड़े थे। इसी को लेकर जब शिकायत मंत्री राकेश सिंह से की तो शाह भड़क गए। बेहद बुरा व्यवहार किया। मुझे दो कौड़ी की कहा और भी अपमानजनक बातें कहीं। इस पत्र में ये भी उल्लेख है कि इसी के बाद मंत्री सिंह ने जबलपुर के तमाम वरिष्ठ अफसरों के सामने शाह को समझाइश दी और अधीनस्थ महिला कर्मचारियों से सम्मान से बात करने की सलाह दी।