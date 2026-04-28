MP में बदला मौसम का मिजाज, अगले चार दिन आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी (MP Weather) का सिलसिला जारी रहेगा। इस सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में है। पूर्वी उत्तरप्रदेश, उत्तरी हरियाणा और आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। इस कारण मध्यप्रदेश में नमी आ रही है। अगले दो-तीन दिन खासकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज-चमक, तेज हवा के साथ बारिश, बौछारों की संभावना बन सकती है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।