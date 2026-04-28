रेलवे का मेगा ब्लॉक, 4 से 27 मई तक तक डायवर्ट रहेंगी ये 10 ट्रेनें, देखें List

Indian Railway: मई माह में अगर ट्रेन से यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो ट्रेनों के शेड्यूल को लेकर थोड़ी पता कर लीजिए, क्योंकि जौनपुर में यार्ड रिमॉडलिंग के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनें डायवर्ट रहेंगी। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे इस कार्य के चलते भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 10 प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में अस्थाई रूप से बदलाव किया गया है। यह निर्माण कार्य 4 मई से लेकर 27 मई तक चलेगा, इसके चलते इंदौर-पटना, ताप्ति गंगा और लोकमान्य तिलक- गोरखपुर जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होंगी।