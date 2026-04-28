MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 1 से 30 मई तक अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्‌टी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि इसको लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किए हैं। जारी किया गया आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई से जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और उनकी गिनती होना है, जो 30 मई तक चलेगा। इस कार्य में भोपाल के 6 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन लोगों को लिए ही आदेश जारी किया गया है।