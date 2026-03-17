रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ASI को आया हार्ट अटैक, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बताया गया कि उन्हें पहले से ही हृदय संबंधी समस्या थी और कुछ समय पहले ही नागपुर से उपचार कराकर लौटे थे। दिवंगत एएसआई प्रभुनाथ तिवारी अपने पीछे पत्नी और दो पुत्रों को छोड़ गए हैं। उनका बड़ा बेटा भारतीय वायु सेना में तैनात है, जबकि छोटा बेटा शिक्षक के रूप में कार्यरत है। निधन से परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह ग्राम कोनी कला भेज दिया गया। सहकर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित अधिकारी बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।