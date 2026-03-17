NOC नहीं दी तो किसान ने बैंक में बजाया ढोल, जमकर किया डांस

किसान विजय पाटीदार ने बताया कि उनके द्वारा बैंक से 13 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया गया था। डेढ़ माह पूर्व उनके द्वारा पूरा ऋण चुका दिया गया है। बैंक से ऋण पूर्ण चुकता का लेटर मांगा गया था, लेकिन डेढ़ माह से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इसके कारण उन्हें मजबूरी में इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने बैंक के किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को लेकर भी दुख जताया है। पाटीदार ने कहा कि 24 घंटे में उन्हें एनओसी नहीं मिली तो वह बैंक के सामने धरना देंगे।