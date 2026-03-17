MP Weather: चक्रवात ने ली एंट्री, 18-19-20 मार्च को आंधी-बारिश Alert

MP Weather:एमपी के मौसम ने एक बार फिर अप्रत्याशित करवट ली है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। ग्वालियर शहर में कश्मीर की बर्फीली वादियों से आ रही ठंडी हवाओं के असर से शहर में हल्की ठंडक महसूस हुई और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश के भी आसार जताए हैं, जिससे मार्च के तीसरे सप्ताह में गर्मी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ बीते दिन न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में इसमें कमी दर्ज की गई।