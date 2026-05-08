छुट्टियों के वो दिन… 20 साल में बदल गया गर्मी की छुट्टियों का रंग

ग्वालियर। एक दौर ऐसा था जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों की दुनिया पूरी तरह बदल जाती थी। सुबह होते ही मोहल्लों की गलियां बच्चों की आवाजों से गूंजने लगती थीं। कहीं गली क्रिकेट चल रहा होता था तो कहीं हाइड एंड सीक, लुका-छिपी, चोर-सिपाही और सांप-सीढ़ी जैसे खेलों की धूम रहती थी। दोपहर की तेज गर्मी में बर्फ वाली कुल्फी की घंटी सुनते ही बच्चे घरों से बाहर दौड़ पड़ते थे। मोहल्ले की छोटी दुकानों से खरीदी गई खट्टी-मीठी टॉफियां और चूरन भी बच्चों की छुट्टियों का खास हिस्सा हुआ करती थीं।