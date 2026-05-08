IPL सीजन में सट्टा बाजार गर्म, रोज 10 करोड़ तक का खेल, ऑनलाइन सट्टे की बड़ी मंडी का चैंकाने वाला सच

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सट्टा सिंडीकेट की जड़ें शहर से लेकर देहात तक जमी हैं। आइपीएल की आड़ में सटोरिए लोटस 360, टाइगरएक्सच-247, 99एक्सच.कॉम, लेजर247.कॉम, महादेव ऐप और श्रीराम बीके जैसे ऐप्स के जरिए सट्टे का कारोबार चला रहे हैं। हाल ही में पिंटो पार्क और मुरार की बंशीपुरा से पकड़े गए बुकी ने खुलासा किया है कि शहर में उनकी तरह सट्टा खिलाने वालों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है। पहले जहां गोवा, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई से लिंक मिलती थी, वहीं अब यह धंधा सरहद पार से ऑपरेट हो रहा है। लोकल सरगना कमीशन पर लिंक खरीदकर बुकी को थमा रहे हैं।