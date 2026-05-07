इंजीनियर को लोन दिलाने फिर बंद कराने का झांसा, 7 लाख से ज्यादा की ठगी

जालसाज की बातों में आकर विपिन ने उसके बताए खाते में 7 लाख 9 हजार 740 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रकम जमा होते ही आरोपी ने फोन बंद कर लिया और संपर्क खत्म कर दिया। खुद के साथ ठगी होने का अहसास होने पर विपिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंकिंग दस्तावेज साझा न करें और ऑनलाइन लोन संबंधी प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतें।