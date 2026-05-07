किसानों के हक में कांग्रेस का ‘महाचक्का जाम’, पुलिस का टेंट गिरने से मची अफरा-तफरी

प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को ग्वालियर के आगरा-मुंबई हाईवे (रायरू चौराहे पर) पर किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने 'महाचक्का जाम' कर हाईवे की रफ्तार रोक दी। एक घंटे तक हाइवे पर जाम रहा। इस दौरान निरावली चौराहे पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब पुलिस द्वारा लगाया गया टेंट अचानक हवा से प्रदर्शनकारियों पर गिर पड़ा।दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सांसद संजना जाटव ने किया। हाईवे पर चक्का जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मुराने की ओर से जो लोग शहर आ रहे थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा। यात्री वाहनों में बैठे लोग जाम के चलते पैदल ग्वालियर की ओर निकले।