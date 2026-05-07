किसानों के हक में कांग्रेस का ‘महाचक्का जाम’, पुलिस का टेंट गिरने से मची अफरा-तफरी

प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार को ग्वालियर के आगरा-मुंबई हाईवे (रायरू चौराहे पर) पर किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने 'महाचक्का जाम' कर हाईवे की रफ्तार रोक दी। एक घंटे तक हाइवे पर जाम रहा। इस दौरान निरावली चौराहे पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब पुलिस द्वारा लगाया गया टेंट अचानक हवा से प्रदर्शनकारियों पर गिर पड़ा।दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सांसद संजना जाटव ने किया। हाईवे पर चक्का जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मुराने की ओर से जो लोग शहर आ रहे थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा। यात्री वाहनों में बैठे लोग जाम के चलते पैदल ग्वालियर की ओर निकले।
बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी और कांग्रेसी
प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए लगाया गया तंबू (टेंट) अचानक उखड़कर गिर गया। जिस वक्त टेंट गिरा, उसके नीचे कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी कांग्रेसी मौजूद थे। गनीमत रही कि टेंट के गिरने से कोई गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए टेंट के नीचे फंसे अपने साथियों और कार्यकर्ताओं को सुरक्षित बाहर निकाला।
एक घंटे में ही पुलिस ने की गिरफ्तारी
कांग्रेस ने दोपहर 2 बजे तक जाम का आह्वान किया था, लेकिन बिगड़ती स्थिति और हाईवे पर बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शन शुरू होने के करीब एक घंटे बाद ही पुलिस ने प्रमुख नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सका।
इन मांगों को लेकर प्रदर्शन
-गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।
-प्रदेश में खाद की किल्लत को तत्काल दूर किया जाए।
-खरीदी केंद्रों पर हो रही धांधली पर रोक लगे।
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