NH-44 पर दर्दनाक हादसा, खंभे से टकराते ही कार में लगी आग, 2 सवार जिंदा जले

Tragic Accident : ट्रैफिक विभाग द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते यहां रोजाना सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। रफ्तार के कहर से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सूबे के ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले डबरा से सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे हाईटेंशन लाइन के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी जिसके चलते हाईटेंशन लाइन टूटकर कार पर जा गिरी, जिससे कार में आग लग गई। आग और करंट की चपेट में आकर कार सवार दो लोगों जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक शख्स की सूझबूझ से उसकी जान बच गई।