कोरोना के बाद 60% लोग भूले हाथ धोना, ये 6 काम करने से पहले जरूर करें हैंडवॉश

World Hand Hygiene Day: एक समय था जब घर से निकलते ही जेब में सेनिटाइजर रखना और थोड़ी- थोड़ी देर में हाथ साफ करना दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सार्वजनिक स्थानों पर सेनिटाइजर डिस्पेंसर आम नजर आते थे। घर में अंदर आते ही सबसे पहले हैंडवॉश, साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ धोना सबसे पहला काम था। वह था कोरोना काल, जिस समय लोगों ने बहुत अधिक परेशानी झेली लेकिन हाथों को स्वच्छ रखने की आदत बहुत की सीख ली थी। कोरोना महामारी ने लोगों को हाथों की स्वच्छता का महत्व सिखाया, लेकिन अब आम जीवन की ओर जैसे ही दोबारा लौटे वैसे ही आदत भी ढीली पड़ती गई।