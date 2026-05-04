ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सौगात, दिल्ली-बेंगलुरु जाने वालों की बल्ले-बल्ले

MP News: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर-दिल्ली-बेंगलुरु नई हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को आत्मविश्वास, विकास और उज्ज्वल भविष्य की नई उड़ान मिली है। आज ग्वालियर से अकासा एयर की पहली उड़ान भरी गई है। अब हमारा शहर सीमाओं से आगे बढ़कर देश के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्रों से सीधे जुड़ रहा है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से ग्वालियर की तकदीर बदलने वाला है।