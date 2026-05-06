‘घर की महिलाओं को घूर रहा था’, लाइसेंसी राइफल से ठायं-ठायं-ठायं… ताबड़तोड़ फायरिंग में सेल्समैन की मौत

जानकारी के अनुसार मुरार क्षेत्र के खुरेरी गांव निवासी रमेश पुत्र मेघ सिंह कुशवाह का पड़ोसी राजू बघेल से विवाद हो गया था। मंगलवार रात करीब 9 बजे रमेश का परिवार शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उनका बेटा रवि घर के बाहर गेट पर खड़ा था। इस बात को लेकर पड़ोसी राजपाल बघेल ने उस पर घर की महिलाओं को घूरने का आरोप लगाया, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर राजू बघेल, उसका भाई अनार सिंह और सुखवीर सिंह भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया।