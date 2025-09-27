भारत-श्रीलंका के मैच पर ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया, हार-जीत पर लग रहे थे लाखों के दांव

asia cup: मध्यप्रदेश के सतना जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्रिकेट मैच पर लगने वाले ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एशिया कप में भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच पर सटोरिये लाखों के दांव लगवा रहे थे तभी पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारते हुए लाखों रूपये का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है जिनमें से अधिकतर झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं और सतना में बैठकर मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे।