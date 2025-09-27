Patrika LogoSwitch to English

सतना

भारत-श्रीलंका के मैच पर ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया, हार-जीत पर लग रहे थे लाखों के दांव

asia cup: ऑनलाइन सट्टा खिलाते पुलिस ने 6 सटोरियों को पकड़ा, 14 मोबाइल, लेपटॉप और लाखों का हिसाब किताब मिला...।

सतना

Shailendra Sharma

Sep 27, 2025

satna
Asia Cup Online betting on India-Sri Lanka match caught

asia cup: मध्यप्रदेश के सतना जिले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्रिकेट मैच पर लगने वाले ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। एशिया कप में भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच पर सटोरिये लाखों के दांव लगवा रहे थे तभी पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारते हुए लाखों रूपये का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है जिनमें से अधिकतर झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं और सतना में बैठकर मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे।

भारत-श्रीलंका मैच पर लग रहे थे लाखों के दांव

थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक योगेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमा विला सोसायटी के मकान नं. 01 जो कि पुष्पेन्द्र द्विवेदी का है उसमें कुछ व्यक्ति अवैध रूप से एशिया कप में हो रहे भारत-श्रीलंका के मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। मैच की हार-जीत पर ऑनलाइन तरीके से लाखों रूपये दांव लगाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत मकान पर छापा मारा तो मकान के अंदर कमरे में 6 लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाते पकड़ाए हैं। पुलिस ने मौके से 14 मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त किए गए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर लग रहे थे दांव

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन रेड्डी अन्ना गेमिंग एप के माध्यम से भारत श्रीलंका एशिया कप क्रिकेट मैच पर सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से करीब 7 लाख रूपये का ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन होना सामने आया है। जो 6 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम सचिन मंडल, बंटी कुमार, कुलदीप केसरी तीनों जिला धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं और नितेश सिंह जिला भोजपुर (बिहार), संजीव कुमार जिला मधुबनी (बिहार) व पुष्पेन्द्र द्विवेदी निवासी सतना हैं।

