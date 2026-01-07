एमपी के सतना में अवैध मस्जिद पर तनाव, ढांचा ढहाने पहुंच गया लोगों का हुजूम

Satna- एमपी के सतना जिले में अवैध मस्जिद पर तनाव फैल गया है। यहां के धारकुण्डी थाना के झखौरा में बन रहे इस अवैध ढांच को ढहाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद विहिप कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। विहिप ने इस मुद्दे पर महापंचायत बुलाई जहां इलाके में धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। सभास्थल से बड़ी संख्या में लोग विवादित ढांचे को गिराने के लिए जा पहुंचे हालांकि प्रशासन ने इन्हें रोक लिया। अधिकारियों ने समझाबुझाकर लोगों और कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। विहिप बजरंग दल ने अवैध मस्जिद को जल्द ढहाने की मांग की है। ऐसा नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।