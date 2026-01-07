एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित

सतना जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने 1 से 5वीं तक की कक्षाओं की 10 जनवरी तक छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा है- सतना जिले में शीतऋतु के प्रभाव से तापमान में लगातार आ रही गिरावट, शीतलहर एवं कोहरे से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने की संभावना है। जिसके कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में 1-5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 8-01-26 से 10-01-26 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अन्य शासकीय कार्य संपादित करेंगे।