एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित

Due to cold wave schools in Rewa satna jhabua districts closed until January 10th
mp news: मध्यप्रदेश में इन दिनों ठंड चरम पर है, कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण कई जिलों में दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में प्रदेश के सतना और रीवा जिले में कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की है।
सतना जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने 1 से 5वीं तक की कक्षाओं की 10 जनवरी तक छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा है- सतना जिले में शीतऋतु के प्रभाव से तापमान में लगातार आ रही गिरावट, शीतलहर एवं कोहरे से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने की संभावना है। जिसके कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में 1-5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 8-01-26 से 10-01-26 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अन्य शासकीय कार्य संपादित करेंगे।
वहीं रीवा में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर रीवा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश से बच्चों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।
बता दें कि झाबुआ जिले में शीतलहर एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर नेहा मीना ने 6 जनवरी को ही 4 दिन की स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। 6 जनवरी को जारी किए गए आदेश के मुताबिक झाबुआ जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई और अन्य समस्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की प्ले ग्रुप/ प्री-नर्सरी, नर्सरी से कक्षा तीसरी तक के छात्र-छात्राओं के लिए 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। जबकि अन्य कक्षाएं पूर्व में जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर संचालित होती रहेंगी।
