सीने में दर्द के बावजूद नहीं छोड़ी ड्यूटी, अवकाश पत्र लिखते-लिखते टूटी सांसें

19 फरवरी की सुबह 10वीं बोर्ड(mp board exam 2026) की संस्कृत की परीक्षा थी। रामभुवन सुबह 8 बजे स्कूल में परीक्षा ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने परिजनों और रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी। पास में रहने वाले उनके बहनोई सबसे पहले मौके पर पहुंचे और बेटे को खबर दी। उन्हें तत्काल गांव के ही चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां जांच के दौरान ब्लड प्रेशर काफी लो पाया गया। लेकिन बोर्ड परीक्षा ड्यूटी के कारण वे केंद्र नहीं छोड़ सके और 8.30 से 8.50 बजे तक केंद्राध्यक्ष देवेंद्र कुमार वर्मा और सहायक केंद्राध्यक्ष अमित कुमार भट्ट के आने का इंतजार करते रहे।