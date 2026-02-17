रेड जोन में हैं एमपी के 14 जिले, सूची से हटेंगे लाखों हितग्राहियों के नाम !

सतना जिले में ही 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले 3886 अपात्र हितग्राही सरकारी राशन का लाभ ले रहे थे। इनमें से अब तक 1577 हितग्राहियों पर कार्रवाई कर नाम हटाए गए हैं, जबकि 2309 मामलों में कार्रवाई लंबित है। इसी प्रकार 25 लाख रुपए से अधिक कारोबार करने वाले 32 हितग्राहियों में से केवल 18 पर कार्रवाई हो सकी है और 14 मामलों में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कंपनी संचालक के रूप में दर्ज 463 हितग्राहियों में भी केवल 108 के नाम हटाए गए हैं, जबकि 355 पर कार्रवाई शेष है।