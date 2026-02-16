2.80 लाख बच्चों का ‘बल्ड टेस्ट’ करेगा स्वास्थ्य विभाग, बांटी जाएंगी दवाइयां

MP News: एमपी के सतना जिले में बच्चों में बढ़ रही एनीमिया और कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान का दूसरा चरण 17 फरवरी से शुरू करेगा। सतना-मैहर में इस चरण में लगभग 2.80 लाख एनीमिक बच्चों की खून जांच की जाएगी। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का मैदानी अमला आंगनवाड़ी केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच करेगा तथा विटामिन-ए की कमी को दूर करने के लिए दवाइयां भी वितरित करेगा। दस्तक अभियान 19 मार्च तक चलेगा।