हेरिटेज होटल नहीं बन सका ‘माधवगढ़ किला’, चुप्पी साधे बैठा विभाग

जिस वक्त यह किला लीज में दिया गया था तो शहर वासियों को लगा था कि इसके बनने के बाद शहर को कुछ नया स्थल मिलेगा जो न केवल शहर को पहचान देगा बल्कि एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब तो माधवगढ़ निवासी भी इस कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं और कई बार विवाद की स्थिति बनने लगी है। पहले लोग यहां आराम से घूमने चले जाते थे। लेकिन ठेके में जाने के बाद वह भी बंद हो गया है साथ ही यहां अंदर बने मंदिर में भी सुगम आवागमन नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।