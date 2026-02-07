एमपी के प्रसिद्ध संत का देवलोकगमन, श्रद्धालुओं में पसरा शोक, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग

Swami Sachidanand- एमपी के प्रसिद्ध संत स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज का मुंबई में देवलोकगमन हो गया। वे 102 वर्ष के थे। स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज ने सतना जिले के धारकुंडी में आध्यात्मिक आश्रम स्थापित किया था। उन्हें सोमवार को विधि विधान से समाधि दी जाएगी। स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के ब्रह्मलीन होने की खबर से श्रद्धालुओं में शोक पसर गया। स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आश्रम पहुंच चुके हैं। इधर प्रशासनिक अधिकारी भी अंतिम दर्शन की व्यवस्थाओं और समाधि की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।