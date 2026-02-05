एमपी में बनेगी 25 किमी. की ‘2-लेन’ डामर सड़क, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

सतना-सेमरिया मार्ग में कोटर व अबेर तक जाने में आधा घंटा लगता है। पर तीन साल से एक घंटे से ज्यादा लग रहा है। पूरे मार्ग में हजारों गड्ढे है। दो पहिया से लेकर, ऑटो, कार, ट्रक व बस ऑपरेटर परेशान है। गड्‌ढों के कारण हर दिन मार्ग में हादसे होते है। कई लोग अपने हाथ व पैर गंवा चुके है। वाहनों में मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ चुका है। जर्जर हालत के कारण कई लोग आवागमन का मार्ग परिवर्तित कर दिए है। बिरसिंहपुर वाले कार व दोपहिया चालक कोठी व जैतवारा समेत अन्य रास्तों से आवागमन करते है। जबकि टिकुरी, बिहरा व गोलहटा तरफ के लोग कृपालपुर-रामस्थान होते हुए परिवर्तित मार्ग से चलते है।