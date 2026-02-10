यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया ने एमपी के प्रसिद्ध मंदिर में तोड़ा नियम

मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके बाद भी न केवल राजा भैया ने गर्भगृह में प्रवेश किया बल्कि शस्त्र पूजा भी करवाई। इस दौरान न तो मंदिर के पुजारी ने उन्हें मना किया न ही वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। राजा भैया के मंदिर के गर्भगृह में शस्त्र पूजा कराने का वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इन सभी सवालों पर अभी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। सोशल मीडिया में जो वीडियो जारी हुआ उसमें राजाभैया गर्भगृह में बैठकर पूजा करते और शस्त्र पूजा कराते दिख रहे हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी उनके साथ मंदिर के बाहर उन्हें छोड़ने सीढ़ियों तक आते नजर आते दिख रहे हैं। मंदिर प्रशासक एवं एसडीएम मैहर दिव्या पटेल का कहना है कि यह मामला संज्ञान में आया है। हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं।