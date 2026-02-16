MP का ये जिला बना पशु तस्करों का ‘सेफ कॉरिडोर’, UP तक फैला नेटवर्क

कार्रवाई से पता चलता है कि कैसे सतना पशु तस्करों के लिए सुरक्षित मार्ग बना हुआ था। बताया गया कि शहडोल और जबलपुर संभाग से भैंस व पड़वा लोड कर ट्रक यूपी के फतेहपुर, मुजफ्फरनगर और बांदा भेजे जा रहे है। तस्कर लगातार रूट बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे है। शहडोल और उमरिया से आने वाले ट्रक रामनगर, अमरपाटन, कोतवाली, कोठी और चित्रकूट मार्ग से यूपी की ओर बढ़ते है। वहीं जबलपुर और कटनी की ओर से आने वाले वाहन मैहर, उचेहरा, नागौद, सिंहपुर और बरौंधा होते हुए सीमा पार करते हैं।