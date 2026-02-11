चचेरी बहनों को कार ने रौंदा, स्कूल जाने से पहले टोस्ट लेने जा रही थीं दो मासूम

Satna car accident: सिंहपुर थाने से 200 मीटर दूर दसमा मील के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार के चालक ने दो चचेरी बहनों को रौंद दिया। कार सवार फरार हो गया। घटना के 5 मिनट बाद पुलिस स्वयं पहुंच गई। बच्चियों को अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।