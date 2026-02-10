हाईटेंशन टावर के नीचे से निकाल दी सड़क, 90 डिग्री पुल के बाद नया अजूबा

MP news: भोपाल के एक रिहायशी इलाके में वर्षों से खड़ा हाईटेंशन टावर अब स्थानीय लोगों को एफिल टावर और सड़क एक बड़ा गंभीर खतरा लगने लगी है। दरअसल स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके वार्ड में एफिल टावर सा नजर आने वाला यह टावर कई सालों से खड़ा है। पहले आसपास कोई घनी आबादी नहीं थी, लेकिन समय के साथ यहां लगातार बसावट बढ़ती गई। अब स्थिति ये है कि बड़ी संख्या में परिवार इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। ऐसे में इस हाईटेंशन टावर का खतरा अब और भी बढ़ गया है। इससे जोखिम कई गुना बढ़ गया है।