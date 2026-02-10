10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ऑफिसों में लगेंगे ‘QR कोड’, साइबर ठगी होने पर क्या करना है…? इसकी मिलेगी जानकारी

Cyber ​​crimes: सरकारी हो या निजी कार्यालय सभी जगह प्रमुख क्यूआर कोड लगेगा। इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 10, 2026

QR codes

QR codes प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Cyber ​​crimes: बढ़ते साइबर अपराध के ग्राफ के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य साइबर सेल द्वारा विशेष क्यूआर कोड तैयार करवाए जा रहे हैं। जिन्हें सरकार दफ्तरों से लेकर तमाम सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया जाएगा। जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि साइबर अपराधों से कैसे बचना है।

अपराध होने पर तुरंत क्या करना है। यहां तक कि शिकायत के पोर्टल का भी लिंक खुल जाएगा। इसके लिए साइबर मुख्यालय प्रदेशभर में पार्किंग, बाजार से लेकर ऐसी सभी जगह क्यूआर कोड लगाने जा रहा है जहां लगभग सौ या अधिक लोग आते-जाते हैं। लोग जागरूक होंगे तो तुरंत शिकायत करेंगे, जिससे ठगी की राशि होल्ड कराने में भी आसानी होगी।

मार्च तक प्रदेशभर में लगाए जाएंगे स्कैनर

सरकारी हो या निजी कार्यालय सभी जगह प्रमुख क्यूआर कोड लगेगा। इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग उपयोग कर करें। एसपी साइबर प्रणय नागवंशी ने बताया कि साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है।

यह होंगे फायदे

-स्कैन करने पर यह जानकारी मिलेगी कि साइबर अपराध से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें।

-आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे।

-साइबर ठगी होने पर क्या करना है। बताया जाएगा।

-नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक भी उपलब्ध रहेगा।

-ठगी के अतिरिक्त अन्य तरह के साइबर अपराधों के बारे में बताया जाएगा।

-डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग
भोपाल
Holi Special Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 10:56 am

Published on:

10 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ऑफिसों में लगेंगे ‘QR कोड’, साइबर ठगी होने पर क्या करना है…? इसकी मिलेगी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Board Exam 2026 : 12वीं का पहला पेपर, 3856 केंद्रों में 7 लाख छात्रों ने दी परीक्षा, देखें व्यवस्थाएं

MP Board Exam 2026
भोपाल

हाईटेंशन टावर के नीचे से निकाल दी सड़क, 90 डिग्री पुल के बाद नया अजूबा

Eiffel Tower Road MP is
भोपाल

चेतावनी: अस्पतालों में ‘इन तारीखों’ को हड़ताल पर जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी

outsourced employees
भोपाल

‘ऑफिस की तरह कॉलेजों में भी मातृत्व अवकाश की नीति जरूरी…’, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

maternity leave policy
भोपाल

AIIMS भोपाल का खुलासा, मां खाए जंक फूड, बच्चों को चुकानी पड़ रही कीमत, गर्भ में बीमार हो रहा दिल

Women Obesity
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.