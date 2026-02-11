आ गया नोटिस, टूटेंगे कई मकान-दुकानें, भोपाल में बन रहा 10 लेन का बायपास

नेशनल हाईवे-146 पर 836.91 करोड़ रुपये की लागत से आशाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है और बाधा बन रही 146 दुकानों को प्रशासन हटा चुका है। इसके साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे तीन धार्मिक स्थलों, एक पुलिस चौकी और एक वार्ड कार्यालय को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। बायपास चौड़ीकरण के साथ ही आनंद नगर में एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा।