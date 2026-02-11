आ गया नोटिस, टूटेंगे कई मकान-दुकानें, भोपाल में बन रहा 10 लेन का बायपास

bhopal 10 lane ayodhya bypass nh146 demolition notice
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या बायपास के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। यहां रोड चौड़ीकरण में कई दुकानें, मकान और धार्मिक स्थल व सरकारी भवन बाधा बन रहे हैं जिन्हें हटाने की तैयारी प्रशासन ने शुरु कर दी है। प्रशासन ने बायपास चौड़ीकरण में बाधा बन रही केसर बस्ती की करीब 90 झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया शुरु कर दी है और इन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
नेशनल हाईवे-146 पर 836.91 करोड़ रुपये की लागत से आशाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है और बाधा बन रही 146 दुकानों को प्रशासन हटा चुका है। इसके साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे तीन धार्मिक स्थलों, एक पुलिस चौकी और एक वार्ड कार्यालय को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। बायपास चौड़ीकरण के साथ ही आनंद नगर में एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा।
केसर बस्ती की 90 झुग्गियों को हटाने का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेता बस्ती में पहुंचे और उन लोगों से बातचीत की जिन्हें नोटिस मिले हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि ये परिवार यहां कई वर्षों से रह रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद परिवार चिंतिंत हैं लेकिन विकास भी जरूरी है। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले प्रशासन इन परिवारों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था करे और इन्हें उचित मुआवजा दे। इसके बाद ही परिवारों को घरों से बेदखल किया जाना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग