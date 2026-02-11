सीवेज के पानी में उग रही सब्जियां, 15 मिनट ये 2 चीजें डालकर धुलें, तभी खाएं

सीवेज के पानी से सब्जियों में लेड (सीसा), कैडमियम, मरकरी (पारा) और आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 10-50 गुना बढ़ जाती है। सब्जियों की जांच में पाया कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्व जैसे- फाइबर, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, कैलोरी, वसा और प्रोटीन असामान्य थे। इसके अलावा लंबे समय तक सीवेज से सिंचाई करने पर मिट्टी में जिंक और कॉपर जैसे तत्वों का संतुलन खराब हो जाता है, इससे सब्जियों की प्राकृतिक मिठास खत्म हो जाती है।