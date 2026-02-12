12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

India-US Trade Deal: अमेरिकी अनाज आया तो MP के 150 प्लांट हो जाएंगे बंद, राज्यसभा में सांसद ने कहा…

MP News: राज्यसभा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जोरदार टकराव देखने को मिला। कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सोयाबीन आयात से मध्यप्रदेश के 150 से अधिक प्रोसेसिंग प्लांट बंद हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 12, 2026

India-US Trade Deal ashok singh warns 150 plants will shutdown if grains american grains arrives in mp news

congress mp ashok singh raised issue of mp farmers in rajya sabha (फोटो- संसद टीवी वीडियो स्क्रीनशॉट)

India-US Trade Deal: राज्यसभा में बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों का मामला गूंजा। राज्यसभा में शून्यकाल में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने कहा, भारत-अमरीका डील के तहत यदि अमरीकी तेल व अनाज आया, तो मध्यप्रदेश के 150 से ज्यादा सोयाबीन प्रोसेसिंग के प्लांटों पर ताले डल जाएंगे। भारत की अर्थ-व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढ़ह जाएगी। उन्होंने कहा कि मप्र के किसानों ने सोया स्टेट बनाया, लेकिन यह पीला सोना किसानों के गले की फांस बन चुका है। भारत-अमरीका डील सोया किसानों के लिए मुसीबत का कारण बना। (MP News)

सांसद ने कहा- सोयाबीन किसानों नहीं मिल रहा भाव

अशोक सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश को 'सोया स्टेट' के रूप में पहचान दिलाने में किसानों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आज वही 'पीला सोना' किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। ग्वालियर-चंबल और मालवा क्षेत्र के किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। उनका आरोप है कि किसानों को सोयाबीन का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और उन्हें लागत का 60 प्रतिशत भी वापस नहीं मिल पा रहा है।

सांसद ने यह भी कहा कि एक ओर प्रदेश का किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार अमेरिकी सोयाबीन और तेल आयात करने का समझौता कर रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सोयाबीन की कीमत लगभग 35 हजार रुपये प्रति टन है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश का किसान इस प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करेगा।

ये डील किसानों के साथ अन्याय- सांसद

उन्होंने इस डील को किसानों के साथ अन्याय और धोखा बताया। उनका कहना था कि यदि बड़े पैमाने पर आयात हुआ तो न केवल प्रोसेसिंग उद्योग प्रभावित होंगे, बल्कि हजारों किसानों की आजीविका भी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जो कृषि संकट की गंभीरता को दर्शाता है। (MP News)

ये भी पढ़ें

एनजीटी ने लगाई कलेक्टर और कमिश्नर को जमकर फटकार, वेटलैंड पर तान दी 52 दुकानें
अशोकनगर
ngt slams Collector and Commissioner over tulsi sarovar wetland encroachment mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / India-US Trade Deal: अमेरिकी अनाज आया तो MP के 150 प्लांट हो जाएंगे बंद, राज्यसभा में सांसद ने कहा…

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा जिला कार्यकारिणी सूची पर बवाल! मंत्री-MLA के क्षेत्र की अनदेखी, पार्टी नेताओं के खिलाफ काम करने वालों को मिली जगह

bhopal bjp district executive list controversy minister mla areas ignored nepotism allegations mp news
भोपाल

रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव, अब किसान और बिल्डर साथ में बनाएंगे नया शहर

integrated township rules 2026 farmers developers partnership rights government land mp news
भोपाल

डॉक्टरों का बड़ा खुलासा, इस बीमारी को बताया साइलेंट अटैक का बड़ा कारण

doctors made the shocking revelation over leading cause of silent heart attacks mp news
भोपाल

MP के तीन जिलों को जोड़कर बनेगा नया ‘बोर्ड’, नगरीय विकास आयुक्त का बड़ा फैसला

new water board will be formed by combining three districts of MP News
भोपाल

3200 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, देशभर में लोगों को देते रहे झांसा

3200 Crore Pan India Investment Scam Mastermind Arrested in Noida mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.