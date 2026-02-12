India-US Trade Deal: अमेरिकी अनाज आया तो MP के 150 प्लांट हो जाएंगे बंद, राज्यसभा में सांसद ने कहा…

India-US Trade Deal: राज्यसभा में बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों का मामला गूंजा। राज्यसभा में शून्यकाल में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह ने कहा, भारत-अमरीका डील के तहत यदि अमरीकी तेल व अनाज आया, तो मध्यप्रदेश के 150 से ज्यादा सोयाबीन प्रोसेसिंग के प्लांटों पर ताले डल जाएंगे। भारत की अर्थ-व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढ़ह जाएगी। उन्होंने कहा कि मप्र के किसानों ने सोया स्टेट बनाया, लेकिन यह पीला सोना किसानों के गले की फांस बन चुका है। भारत-अमरीका डील सोया किसानों के लिए मुसीबत का कारण बना। (MP News)