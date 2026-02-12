3200 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, देशभर में लोगों को देते रहे झांसा

एसटीएफ सूत्रों की मानें तो मप्र समेत पूरे देश में ऑनलाइन ठगोरों की इस गैंग को ऋषिकेश ऑपरेट करता है। इससे ऊपर गैंग का सरगना लविश चौधरी है। वह दुबई से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ऋषिकेश पर एसटीएफ ने 30 हजार रुपए इनाम रखा था। बता दें, मामले का खुलासा इंदौर के ईशान सलूजा की शिकायत से खुला। ईशान ने एसटीएफ को की शिकायत में कहा, यॉर्कर एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल में निवेश के नाम पर 20.18 लाख की ठगी की। एसटीएफ ने जांच शुरू की तो देशभर में ठगी का खुलासा हुआ।