डॉक्टरों का बड़ा खुलासा, इस बीमारी को बताया साइलेंट अटैक का बड़ा कारण

MP News: आजकल साइलेंट अटैक (Silent Heart Attack) से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिकित्सकों के पास बडा सवाल था कि आखिर इसकी वजह क्या है। ऐसे में मधुमेह यानी डायबिटीज को लेकर पता चला कि यह दिल को बीमार करने वाली बड़ी वजह है। यह खुलासा राजधानी में आयोजित पांचवें हार्मोन इंडिया सेमिनार में हुआ। यहां ह्यदय रोग विशेषज्ञों ने जानकारी दी, मधुमेह की वजह से हार्ट में अधिक मात्रा में अलग प्रकार के प्रोटीन और खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है।