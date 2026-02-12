MP के तीन जिलों को जोड़कर बनेगा नया ‘बोर्ड’, नगरीय विकास आयुक्त का बड़ा फैसला

MP News: पेयजल के समुचित प्रबंधन के लिए अब इंदौर, उज्जैन और देवास को मिलाकर एक संयुक्त वाटर सप्लाई बोर्ड (Joint Water Supply Board) बनाया जाएगा। अनावश्यक बिजली व्यय रोकने के लिए सुचारू जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल बंद किए जाएंगे और शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। निगम के वाहनों में ईंधन चोरी रोकने के लिए जीपीएस और फ्यूल गेज अनिवार्य किया जाएगा। बड़े शहरों जैसे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को ई-व्हीकल संचालन में मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा और नगर निगमों के कम से कम 5 प्रतिशत वाहनों को सीएनजी से संचालित किया जाएगा।