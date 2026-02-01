एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के भत्तों पर बड़ा फैसला, नई दरें लागू

MPLUN- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के भत्तों पर बड़ा फैसला सामने आया है। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम MPLUN ने यात्रा भत्ता की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है। निगम की संचालक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। लघु उद्योग निगम अपने संचित लाभ में से लाभांश सीएम मोहन यादव को भेंट करेगा। एमएसएमई मंत्री एवं निगम के अध्यक्ष चेतन्य कुमार काश्यप मुख्यमंत्री को यह राशि सौंपेंगे। बैठक में निगम की आय बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में बड़ी मात्रा में कार्य आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है।