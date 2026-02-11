एमपी में मिलेंगे सस्ते मकान, 55 लाख प्रॉपर्टी के आधार पर शुरु की बड़ी कवायद

Bhopal- मध्यप्रदेश में लोगों को किफायती मकान उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी कवायद की है। राज्य में भविष्योन्मुखी किफायती आवास नीति 'अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी' बनाई जा रही है। इसका 30 दिनों में अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। किफायती आवास नीति में 50 लाख से प्रॉपर्टी आईडी डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान में आवास नीति पर एक गहन स्टेकहोल्डर परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। नगरीय विकास ​एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि डेटा-आधारित नीति से प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।