1 माह से गायब विधायक प्रदीप पटेल खौफ में, परिवार समेत घर के अंदर कैद, बाहर से लगा ताला

BJP MLA Missing Case Big Update: पुलिस और गुंडों के गठजोड़ से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की जान सांसत में है। मऊगंज थाने में 13 माह पहले घुसकर टीआइ सनत द्विवेदी को धमकाने वाली मूसा गैंग ने विधायक प्रदीप को मारने की धमकी दी है। विधायक इतना डरे कि उन्होंने परिवार समेत खुद को भोपाल में सरकारी आवास में कैद कर लिया है। एक माह से परिवार आवास से निकल नहीं रहा। विधायक ने ताला लगा रखा है। गार्ड सुरक्षा में डंटे हैं। इस धमकी के बाद मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने मामले को घुमाने की कवायद शुरू कर दी है। एसपी का कहना है, ऐसी कोई गैंग नहीं है।