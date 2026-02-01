एमपी में सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

Supreme Court - एमपी में सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी आदि वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश सामने आया है। देश की शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश में अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों के संबंध दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इनमें वंचित वर्गों को मौका देने को कहा। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि वैधानिक प्रावधान नहीं होने से इस मामले में बाध्यकारी निर्देश नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में वंचित समुदायों उचित प्रतिनिधित्व देने की एडवोकेट जनरल से अपेक्षा जताई। इसी के साथ शीर्ष कोर्ट ने याचिका का निपटारा भी कर दिया।