MP से गुजरने वाले 4 एक्सप्रेस-वे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल, 70 हजार करोड़ होगी लागत

ओंकारेश्वर और अमरकंटक को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना है। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। योजना के अंतर्गत पर्यटक स्थलों को 94 करोड़ रूपये दिए जाएंगे। हालांकि, बीते आठ सालों में धार्मिक पर्यटक, इको पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों में 2 हजार करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है।