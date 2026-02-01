एमपी में किन्नरों का धर्म परिवर्तन कर बना रहे मुस्लिम, मच गया बवाल

मध्यप्रदेश में किन्नरों को धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में किन्नरों ने यह आरोप लगाया तो बवाल मच गया। किन्नरों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सुरैया गुरु पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। किन्नरों ने कहा कि पूरे देश में 'किन्नर जिहाद' चलाया जा रहा है। उनपर हिंदु किन्नरों के साथ मारपीट करने के साथ गोमांस खाने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया। किन्नरों के साथ विहिप-बजरंग दल के पदाधिकारी भी आगे आ गए। हिंदू संगठनों ने मामले की जांच की मांग की। इधर किन्नर गुरु सुरैया ने धर्म परिवर्तन का आरोप सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गद्दी छीनने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं।