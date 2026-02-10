MP में तलाकशुदा बेटियों को मिलेगी पेंशन, मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न; कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

मंत्री चैतन्य कश्पय ने बताया कि इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में दो श्रावकों का जन्म हुआ और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच शावकों का जन्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं। चीतों की संख्या बढ़ना उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है। इंदौर के जू को एक सफेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए जहां पर जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को लाकर के उनका इलाज भी हो।