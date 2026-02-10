10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 5 लाख बिजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत, कंपनी ने बिल में दी भारी छूट

Bijli Bill- मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में छूट दी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 10, 2026

5 lakh electricity consumers in MP get huge bill discounts

5 lakh electricity consumers in MP get huge bill discounts(फोटो- Patrika.com)

Bijli Bill- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत मिली है। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिल में भारी छूट दी है। कंपनी के 5 लाख उपभोक्‍ताओं को जनवरी में यह छूट दी गई है। इनमें भोपाल वृत्‍त के ही करीब 3 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने स्‍मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ दिया है। कंपनी द्वारा स्‍मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे छूट के तहत यह रियायत प्रदान की गई है।

कंपनी अधिकारियों का उपभोक्ताओं से कहना है कि स्‍मार्ट मीटर उनके लिए हर तरह से फायदेमंद है। स्‍मार्ट मीटर की सटीक रीडिंग और बिलिंग के साथ ही कार्यप्रणाली में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिकारियों ने उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि वे स्‍मार्ट मीटर लगवाने से न घबराएं और अपने घर, परिसर में स्‍मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्‍ताओं को ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलती है। स्‍मार्ट मीटर बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। ऐप से मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्‍ताओं को ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ऊर्जा की खपत को बेहतर बनाया जा सकता है। उपभोक्‍ता ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन मोबाइल एप के द्वारा किसी भी समय कहीं से भी देख सकते हैं। स्‍मार्ट मीटर ऊर्जा की खपत को कम करने में सहायक होकर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करता है।

5 लाख 20 हजार 457 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को छूट दी

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिल में खासी छूट दी जा रही है। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र में 5 लाख 20 हजार 457 स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को यह छूट दी है। उनके मासिक बिजली बिल में टाइम ऑफ डे छूट का लाभ देते हुए जनवरी 2026 में कुल 3 करोड़ 61 लाख 26 हजार की रियायत प्रदान की है। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहरी एवं ग्रामीण वृत्‍त के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिला है। वृत्‍त के 2 लाख 97 हजार 813 उपभोक्‍ताओं को 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार रुपए की दिन के टैरिफ में छूट मिली है।

मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत माह जनवरी 2026 के दौरान यह छूट प्रदान की गई है। दिन के टैरिफ में स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 06:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 5 लाख बिजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत, कंपनी ने बिल में दी भारी छूट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों पर बड़ा अपडेट, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कही ये बात

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग करेगा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग
भोपाल

एमपी में सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

Supreme Court directive on representation of SC ST and OBC in government appointments
भोपाल

MP के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी पेंशन, मोहन सरकार का बड़ा फैसला

mp news
भोपाल

एमपी में किन्नरों का धर्म परिवर्तन कर बना रहे मुस्लिम, मच गया बवाल

Allegations of transgender people converting to Islam in MP
भोपाल

MP से गुजरने वाले 4 एक्सप्रेस-वे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल, 70 हजार करोड़ होगी लागत

greenfield expressway
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.