एमपी के किसानों को सरकार की बड़ी सौगात, गेहूं के समर्थन मूल्य में की बढ़ोत्तरी

Wheat Price- मध्यप्रदेश में किसानों को सरकार ने एक और सौगात दी है। राज्य केबिनेट ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इसमें बढ़ोत्तरी की गई है। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई। प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने केबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 2025 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल था। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि परिषद को बताया कि प्रदेश में गेहूं के उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू किया जा चुका है जोकि 7 मार्च तक चलेगा।