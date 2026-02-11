IRCTC पर टिकट बुक करते समय जरूर चुनें ये 1 ऑप्शन, मिलेगा 10 लाख का क्लेम

रवि की मौत के बाद उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम किय। जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए। हालांकि बार-बार बीमा कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने का हवाला देकर क्लेम देने से मना कर दिया। 30 सितंबर 2022 को मामला जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल में दायर किया गया। जब इस केस की सुनवाई हुई तो आयोग ने पाया कि मृतक के पास वैध टिकट और सक्रिय ट्रेवल इंश्योरेंस था और दुर्घटना यात्रा के दौरान हुई थी। आयोग ने यह भी माना कि आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपे जा चुके थे और कंपनी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। भुगतान न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।