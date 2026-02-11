11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

IRCTC पर टिकट बुक करते समय जरूर चुनें ये 1 ऑप्शन, मिलेगा 10 लाख का क्लेम

Train Ticket Insurance: IRCTC ट्रेन टिकट पर 35-45 पैसे का ट्रेवल इंश्योरेंस कैसे देता है 10 लाख तक का कवर...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 11, 2026

Train Ticket Insurance

Train Ticket Insurance प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Train Ticket Insurance: अगर आप ट्रेन से लगातार यात्राएं करते रहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। मध्यप्रदेश के मुरैना शहर में रहने वाले रवि कुमार शर्मा को 45 पैसे का इंश्योरेंस कराने पर 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिला है। बता दें कि उन्होंने यात्रा का टिकट कराते समय मात्र 45 पैसे का ट्रेवल इंश्योरेंस लिया था। यही कारण था कि उन्हें बीमा क्लेम मिला। हालांकि, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। पांच साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है।

क्या था पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक रवि कुमार शर्मा ने 19 अक्टूबर 2020 को मुरैना से निजामुद्दीन जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया था। टिकट बुकिंग के दौरान उन्होंने ट्रेवल इंश्योरेंस का विकल्प भी चुन लिया। 21 अक्टूबर की रात करीब 3:20 बजे मुरैना रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश हो रही थी। लाइट जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर अंधेरा था और कोच की पोजिशन बताने वाला डिस्प्ले बोर्ड भी बंद पड़ा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।

अचानक से जब ट्रेन आई तो उसमें डी-1 कोच का गेट बंद था, उन्होंने अंदर यात्रियों को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई लेकिन उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी, जहां पायदान पर चढ़ने के चक्कर में उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

माना गया अनुचित व्यवहार

रवि की मौत के बाद उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम किय। जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए। हालांकि बार-बार बीमा कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने का हवाला देकर क्लेम देने से मना कर दिया। 30 सितंबर 2022 को मामला जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल में दायर किया गया। जब इस केस की सुनवाई हुई तो आयोग ने पाया कि मृतक के पास वैध टिकट और सक्रिय ट्रेवल इंश्योरेंस था और दुर्घटना यात्रा के दौरान हुई थी। आयोग ने यह भी माना कि आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपे जा चुके थे और कंपनी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। भुगतान न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।

आयोग ने बीमा कंपनी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने को कहा। दो माह के भीतर भुगतान न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज लागू होगा

कैसे कराएं ट्रेन यात्रा का बीमा

ट्रेन यात्रा का बीमा कराने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस समय आप यात्रा का टिकट बुक करते है उसी समय IRCTC पर यह विकल्प दिया जाता है, जिसे चुनने पर यात्री अपने सफर को और सुरक्षित बना सकता है। टिकट करते समय आईआरसीटीसी या फिर मोबाइल ऐप पर लॉग-इन करना होता है, इसके बाद ट्रेन, यात्रा की तारीख और यात्रा का विवरण भरना होता है।

मेल पर मिलेगी पूरी जानकारी

जब आपके पास पैमेंट का ऑप्शन आता है तो पहले ही आपको स्क्रीन पर ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है, जिसे यात्री को ओके करना होता है और यहां आप से 35 से 45 पैसे का शुल्क लिया जाता है, जबकि आपके नॉमिनी की जानकारी मांगी जाती है, जहां उम्र और संबंध के साथ जानकारी भरनी होती है, जब जानकारी पूरी भर जाती है तो टिकट कन्फर्म होते ही आपका बीमा भी एक्टिव हो जाता है। जिसकी जानकारी बीमा कंपनी के पास भेजी जाती है। साथ आपके पास भी पूरी जानकारी आपके मेल पर पहुंचा दी जाती है।

होली से पहले 'स्पेशल ट्रेनों' का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग
भोपाल
Holi Special Train

Published on:

11 Feb 2026 04:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IRCTC पर टिकट बुक करते समय जरूर चुनें ये 1 ऑप्शन, मिलेगा 10 लाख का क्लेम

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में मिलेंगे सस्ते मकान, 55 लाख प्रॉपर्टी के आधार पर शुरु की बड़ी कवायद

Major initiative launched for affordable housing in MP
भोपाल

डायबिटीज का कड़वा सच, क्या आप भी फॉलो कर रहे हैं 1977 का खतरनाक विदेशी डाइट प्लान

Diabetes reversal series Episode 1
Patrika Special News

आ गया नोटिस, टूटेंगे कई मकान-दुकानें, भोपाल में बन रहा 10 लेन का बायपास

BHOPAL
भोपाल

सीवेज के पानी में उग रही सब्जियां, 15 मिनट ये 2 चीजें डालकर धुलें, तभी खाएं

Vegetables growing
भोपाल

1 माह से गायब विधायक प्रदीप पटेल खौफ में, परिवार समेत घर के अंदर कैद, बाहर से लगा ताला

BJP MLA Pradeep Patel Missing Case Big Update
भोपाल
