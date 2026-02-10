MP Board Exam 2026 : 12वीं का पहला पेपर, 3856 केंद्रों में 7 लाख छात्रों ने दी परीक्षा, देखें व्यवस्थाएं

MP Board Exam 2026 :मध्य प्रदेश में आज से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल एमपी में करीब 7 लाख परीक्षार्थी 12वीं के फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए प्रदेशभर में 3856 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, सीसीटीवी निगरानी और थानों से प्रश्नपत्र निकालने तक वीडियोग्राफी हुई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच रहेंगी। इसी समय के हिसाब से आज प्रदेशभर में अग्रेजी का पहला पेपर संपन्न हुआ। बात करें भोपाल की तो यहां 104 सेंटरों पर लगभग 2600 छात्र परीक्षा दे रहे हैं।