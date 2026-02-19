MP में ‘सीमेंट कंपनी’ को फर्जी तरीके से बेच दी आदिवासियों की जमीन, EOW ने पटवारी समेत 9 पर दर्ज किया केस

उल्लेखनीय है कि मामले का सबसे खुलासा पत्रिका ने प्रमुखता से किया था। जिसे संज्ञान में लेने के बाद कलेक्टर ने आदिवासियों की जमीन वापस करवाई थी। ईओडब्ल्यू में की गई शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि भदनपुर दक्षिण पट्टी, तहसील व जिला मैहर निवासी रामसिंह गोड़ के आधिपत्य की उक्त भूमि वर्ष 2010-11 तक राजस्व अभिलेख (खसरा) में उनके नाम दर्ज थी। जांच में पाया कि वर्ष 2012-13 के राजस्व खसरे में तत्कालीन हल्का पटवारी अशोक सिंह द्वारा बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश और बिना भूमि स्वामी की जानकारी के वारिसाना उनके पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया।