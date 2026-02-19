महापौर ने निगमायुक्त को हटाने खोला मोर्चा, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

सतना। नगर निगम में महापौर योगेश ताम्रकार और निगमायुक्त शेर सिंह मीना के बीच चल रहा अंदरूनी विवाद अब सतह पर आ गया है। बुधवार की देर शाम सर्किट हाउस में महापौर ने पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ निगमायुक्त शेर सिंह को हटाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही महापौर ने अब निगमायुक्त के खिलाफ खुली जंग का आगाज कर दिया है। इस ज्ञापन में निगमायुक्त को हटाने के समर्थन में 29 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है महापौर और निगमायुक्त के बीच पहली कड़वाहट 17 दिसंबर को हुई एमआईसी बैठक में तब सामने आई थी जब एमआईसी के निर्णयों का पालन नहीं करने को लेकर महापौर एमआईसी की बैठक बीच में छोड़ कर चले गए थे। हालांकि इस विरोध से एमआईसी सदस्य आदित्य यादव की दूरी तमाम सवाल भी खड़े कर रही है।