‘सिलेंडर बुकिंग’ पर फिर आया अपडेट, 25-35-45 जानें कितने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

उज्जवला कनेक्शनधारियों की बुकिंग 25 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में हो रही थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। मंगलवार को नई व्यवस्था की खबर आई, जिसमें कहा गया कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उज्जवला कनेक्शनधारियों की बुकिंग 35 दिन के अंतराल में ही हो सकेगी। इसके अलावा डबल कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की बुकिंग अवधि भी 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दी गई है। इससे उन परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है, जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जबकि बुधवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पहले वाली ही व्यवस्था लागू रहेगी।