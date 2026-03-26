26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

पार्षद निधि की फाइलों को लेकर आमने सामने आए महापौर और निगमायुक्त

एमआईसी की बैठक में एक बार फिर महापौर और निगमायुक्त के बीच तल्खी दिखी। महापौर ने निगमायुक्त को राजनीति नहीं करने कहा तो निगमायुक्त ने बैठक में फाइलों पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया

3 min read
Google source verification

सतना

image

Ramashankar Sharma

Mar 26, 2026

nigam

सतना। मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक बार फिर गरमा गरमी का माहौल देखने को मिला। पार्षद निधि की फाइलों को लेकर महापौर योगेश ताम्रकार और निगमायुक्त शेर सिंह मीना जहां आमने-सामने आ गए वहीं शहर में वितरित होने वाले पेयजल की गुणवत्ता को लेकर भी पार्षदों ने असंतोष जताया। इसी तरह फायर ऑफीसर की नियुक्ति को लेकर भी तल्खी देखने को मिली। बैठक में वर्ष 2026-27 का बजट अनुमोदित कर स्वीकृति के लिए विभाग को प्रेषित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

जानकारी के अनुसार एमआईसी बैठक की शुरुआत में ही वित्तीय वर्ष समाप्ति को देखते हुए पार्षद निधि की लंबित फाइलों का मामला कुछ पार्षदों ने उठाया। जिस पर निगमायुक्त ने कहा कि फाइलें की जा रही हैं। इस पर महापौर ने कहा कि कुछ कुछ लोगों की फाइलें कर रहे हैं। ये राजनीति मत करिए। सारी फाइलें कर दीजिए। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि देख कर फाइलें की जा रही है। इसके बाद महापौर ने कहा कि यहीं सभी फाइलें बुला लीजिए और यहीं फाइलें कर दीजिए। इस पर निगमायुक्त ने स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि एमआईसी की बैठक में फाइल नहीं की जाएंगी।

अतिक्रमण का मुद्दा उठा

बैठक में बाल किशन दास बाटिका और हनुमान चौक के अतिक्रमण का मुद्दा उठा। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि वे स्वयं राजस्व अफसरों के साथ बालकिशन दास वाटिका का अतिक्रमण देखने गए थे। कलेक्टर ने कहा था कि रमजान तक रुक जाएं। इस पर महापौर ने कहा कि रमजान तो समाप्त हो चुका है। इसके बाद उन्होंने हनुमान चौक के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। जिस पर कार्यपालन यंत्री ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने रोका था। इस पर महापौर ने तल्खी दिखाई और कहा कि यहां पर यहां की बाते करें। यहां के निर्णय यहीं होंगे।

पेयजल की गुणवत्ता पर गर्माई बैठक

पार्षद अभिषेक तिवारी ने शहर में गंदे पेयजल की सप्लाई का मुद्दा उठाया। पीके जैन ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद अन्य पार्षदों ने भी गंदे पानी की सप्लाई की बात कही। इसी दौरान पार्षद अभिषेक ने वहां रखी पानी की बोतल को हाथ मारकर गिरा कर अपनी नाराजगी का प्रदर्शन किया। मौन होने पर लिख कर बताया कि, शहर गंदा पानी पी रहा है और यहां अच्छे पानी का दिखावा हो रहा है। हालांकि कुछ देर में माहौल शांत कराया गया।

फायर ऑफीसर पर निगमायुक्त का इंकार

पार्षद अभिषेक ने कहा कि निगम में डिग्री धारी फायर ऑफीसर होने के बाद भी किसी दूसरे को बैठाया गया है और असली अधिकारी बिना काम के बैठे हैं। महापौर ने इससे सहमत होते हुए एमआईसी से पास करने की बात कही। जिस पर निगमायुक्त ने सख्त स्टैण्ड लेते हुए कहा कि सिविल सेवा का कोड का मामला है। फायर ऑफीसर कौन होता है यह नियमों में देख लें। पहले ही हमारे पास इनके समर्थन में फोन आ चुके हैं। आप मिनिट्स में ले लें। अगली बैठक में इसके जवाब आ जाएंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा हुई। बजट की चर्चा के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन की तारीख पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। 30 या 31 मार्च को संभावित तिथि रखी गई है। बैठक में पार्षद गोपी गेलानी, आदित्य यादव, मनीषा सिंह, रानी शुक्ला, प्राची कुशवाहा सहित उपायुक्त वित्त सत्यम मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / पार्षद निधि की फाइलों को लेकर आमने सामने आए महापौर और निगमायुक्त

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर निगम का बजट: निगम की कमाई सिस्टम चलाने में ही खत्म, उधार और अनुदान के भरोसे होगा शहर का विकास

nagar nigam satna
सतना

VIP दर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद मंत्री ने गर्भगृह में की पूजा, Video Viral

Minister Radha Singh Video viral of Performing Puja in Sharda Mata Temple Sanctum mp news
सतना

‘सिलेंडर बुकिंग’ पर फिर आया अपडेट, 25-35-45 जानें कितने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

LPG Gas Cylinder Shortage
सतना

एमपी की नई रेल लाइन पर 120 किमी/घंटा स्पीड में ट्रायल रन सफल, जल्द चलेगी ट्रेन

satna news
सतना

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार को फटकारा, आरआई-पटवारी निलंबित

satana collector dr satish kumar
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.