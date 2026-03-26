पार्षद निधि की फाइलों को लेकर आमने सामने आए महापौर और निगमायुक्त

पार्षद अभिषेक ने कहा कि निगम में डिग्री धारी फायर ऑफीसर होने के बाद भी किसी दूसरे को बैठाया गया है और असली अधिकारी बिना काम के बैठे हैं। महापौर ने इससे सहमत होते हुए एमआईसी से पास करने की बात कही। जिस पर निगमायुक्त ने सख्त स्टैण्ड लेते हुए कहा कि सिविल सेवा का कोड का मामला है। फायर ऑफीसर कौन होता है यह नियमों में देख लें। पहले ही हमारे पास इनके समर्थन में फोन आ चुके हैं। आप मिनिट्स में ले लें। अगली बैठक में इसके जवाब आ जाएंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा हुई। बजट की चर्चा के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन की तारीख पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। 30 या 31 मार्च को संभावित तिथि रखी गई है। बैठक में पार्षद गोपी गेलानी, आदित्य यादव, मनीषा सिंह, रानी शुक्ला, प्राची कुशवाहा सहित उपायुक्त वित्त सत्यम मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।